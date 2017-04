Reineke Fuchs - Premiere

Volkstheater – Welttheater: Goethes Reineke Fuchs

Fabel-haft geht es zu in Goethes Reineke Fuchs. Gierig, verlogen und egoman – wie es eben zugeht in der heutigen Politik und Finanzwelt. Und dem listigsten von allen soll es nun an den Kragen gehen. Aber Reineke Fuchs ist nicht zu fassen. Fast das ganze Tierreich hat er gegen sich, alle hat er schon mal hintergangen, betrogen, bestohlen oder gar hinterrücks überfallen. Nun soll Schluss sein damit: wegen Mordes soll er vor Gericht und die Beweise sind überwältigend. Aber selbst zum Tode verurteilt, weiß er noch seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Mit einer genialen Lüge befreit sich Reineke Fuchs. Ein skrupellos gewitzter Charmeur, es fällt schwer, ihm gegenüber keine Sympathie zu empfinden.

Goethes Versepos ist ein spielerisch leichtes Feuerwerk der Sprache und Figuren. Es treten nur Tiere auf – aber wir sehen nichts als Menschen.