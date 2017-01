Der Hamburger Künstler Reinhold Engberding kann dem Tübinger Publikum aus dem Jahr 2013 bekannt sein. Während seines letzten Arbeitsaufenthalts in Dallas TX im vergangenen Jahr bedeckte er die Wände des großen CentralTrak-Ausstellungsraum, einer Einrichtung der UT Dallas, komplett mit seiner Installation SUDARIUM aus dem Jahr 2013. Und dies ist die Arbeit, die, gedanklich wiederum 2011 an anderem Ort in den USA entstanden, erstmals in der Tübinger galerie peripherie gezeigt wurde: Portraits junger Männer in Tusche auf Stücken alter Leinentücher. Die Vorlagen für die 144 Portraits hatte er aus einer halboffiziellen US-amerikanischen Website, die Verdächtigte mit vollem Namen und dem vermuteten Verbrechen an den modernen Pranger stellen.

Diese Tübinger Arbeit sah die Galeristin Nancy Whitenack aus Dallas und bot Engberding eine Einzelausstellung an. Die Uniform-Arbeiten zeigte er im Frühjahr 2015 bei Conduit in Dallas und zeigt sie ab dem 25. Februar 2017 nun in der galerie peripherie unter dem Titel "reversing a thing does not prove its reverse".

Reinhold Engberding studierte Landschaftsplanung und Freie Kunst in Kassel, Kiel und Den Haag. Er lebt und arbeitet in Hamburg.