Reinier Zonneveld – live!

Oops, we did it again – wir haben für Euch wieder einen ganz dicken Fisch an Land gezogen: nämlich den frischen Techno-Überflieger Reinier Zonneveld. Mögen die Partyspiele beginnen…

Ladies and Gents, die goldene Romy für das musikalische Geschoss der Nacht am 12. Mai geht an… Reinier Zonneveld! Die Gründe liegen auf der Hand: In seinen extrem energiegeladenen Livesets dudelt er seine vielen internationalen Clubhits nicht nur einfach runter, sondern er kreiert direkt auf der Bühne neue Bretter, während er seine alten fachmännisch recycelt. Somit gleicht kein Auftritt dem anderen. Eines haben aber alle trotzdem gemeinsam: Sie befördern wildeste Situationen auf den Tanzflächen!Nach Abschluss seines Studiums im Jahr 2015 gab Reinier Vollgas in Sachen Produktionen eigener Technotracks. Das fleißige Üben zwischen den Vorlesungen hat sich schnell bezahlt gemacht – immerhin stieß seine Musik sofort auf offene Ohren bei den ganz großen Namen der weltweiten Elektronikszene. Und so kam es, dass er bereits Veröffentlichungen auf Oliver Koletzkis „Stil vor Talent“, Carl Cox‘ „Intec“ und Richie Hawtins „Minus“ Labels am Start hatte, bevor jemand überhaupt seinen Namen fehlerfrei auf Flyern schreiben konnte. So fix geht das halt manchmal! Seine Musik und Livesets sind sowohl beeinflusst von seinem Hintergrund als klassischer Musiker als auch von der Tatsache, dass er selbst immer wieder gern ins Nachtleben abtaucht. Das Ergebnis ist eine weitgefasste, wilde Mischung von deepen, melodischen Tracks bis hin zu drückendem Acid Techno, aus dem man den Schweiß exzessiver Nächte heraushören kann. Aktuell zählt er trotz (oder vielleicht: gerade wegen) seines jungen Alters zu den gefragtesten und erfolgreichsten Technoproduzenten der Welt, der schon so manch handfesten Hit vorweisen kann – zum Beispiel „Things We Might Have Said“, der bei Beatport Nummer 1 war. Dem Erfolg entsprechend prall gefüllt ist sein Tourkalender, der ihn selbst in die entlegensten Orte der Welt führt. Scheinbar war da aber doch noch ein klitzekleines bisschen Luft für ein eigenes Label, das er 2017 ins Leben rief. Der Name: „Filth on Acid“. Wir sind uns sicher: Von Reinier werden wir noch eine ganze Menge in den kommenden Jahren hören! Nun gibt er aber erst mal seinen Einstand in der Romy – wo wir ihn hoffentlich auch nicht zum letzten Mal am Start gehabt haben werden!