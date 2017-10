Reise-Show mit dem Theater Sturmvogel "Abenteuer China"

Sturmvogel war unterwegs in China - sechs Wochen zu Fuss, auf dem Fahrrad, mit Zug und per Anhalter - in diesem aufregenden Land, das an den Reisenden jeden Tag neue Herausforderungen stellt. Ausgerüstet mit Rucksack und Wörterbuch haben sich die beiden Schauspieler mitten rein in den chinesischen Alltag gestürzt: Ein echtes Abenteuer!Und China ist ganz anders als es in den Medien oft dargestellt wird.... eben spannend, schräg und widersprüchlich! Sturmvogel hat das Land von unten erlebt, Couchsurfing gemacht und interessante, tolle Menschen getroffen. Aus ihren Erlebnissen und Begegnungen haben die beiden Theaterleute eine bunte Reise-Show gezaubert mit ihrem ganz persönlichen Blick auf China: eine Mischung aus Comedy-Szenen, selbstgeschriebenen Songs, Fotos, Videos und Schauspiel. An diesem Abend haben Sie viel gelacht, die Chinesen vielleicht ein wenig besser verstanden und selbst Lust bekommen ins Reich der Mitte zu reisen.