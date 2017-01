Religionsloses Christentum

Dietrich Bonhoeffer hat uns ein theologisches Erbe hinterlassen, das er nur in Ansätzen formulieren und nicht mehr zu Ende ausarbeiten konnte. Im Gefängnis ging er u.a. der Frage nach "was das Christentum oder Christus heute für uns eigentlich ist", denn "die Zeit der Religion ist vorüber. Wir gehe n einer völlig religionslosen Zeit entgegen. Die Menschen können, so wie sie nun mal sind, nicht mehr religiös sein". Bonhoeffer war von dieser These überzeugt, was ihn zu der Frage führte, "wie können wir religionslos-weltlich Christen sein?"

Der Referent, Pfarrer Christian Horn, wird in seinem Vortrag aufzeigen, was Dietrich Bonhoeffer unter "religionslosen Christentum" verstand und welche gedanklichen Ansätze ihn zu dieser These geführt haben.

Referent: Pfarrer Christian Horn