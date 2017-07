Das britisch-amerikanische Folk-Pop-Duo Remedios besteht aus Robin und Wilko. Robin Koob singt, spielt Geige und Gitarre. Sie kommt ursprünglich aus New Jersey, war lange Zeit in Peking und ist dort in der sonst eher verschlossenen Musik-Szene bekannt geworden. Seit Anfang 2006 spielt sie in Europa als ‚Remedios‘. Gemeinsam mit Andrew ‘Wilko' Wilkinson, einem britischen Sänger und Multi-Instrumentalisten. Die beiden kombinieren seither ihre jeweiligen eigenen Songs und Stile, heraus kommt wunderbarer und einzigartig melodischer Folk-Pop.