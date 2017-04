Sagenhafte Funde bestätigen es: Vor 40 Tausend Jahren hat der afrikanische Schwabe die Alb besiedelt, dem Urmenschen auf die Sprünge geholfen und das Flöten beigebracht. Bei so viel Elan hat der Neandertaler dann vor Schreck spontan ins Gras gebissen und ist ausgestorben.

Was ist seitdem geschehen? Die Geschichtsbücher verschweigen einiges, das spannend wäre zu erfahren - wo hat sich der Schwabe solange herumgetrieben, bis er endlich im Rahmen der Europäischen Meisterschaften des Völkerwanderns wieder ins gelobte Ländle eingezogen ist? Das Rad dreht sich, das Streichholz flammt auf, und die Pyramiden leuchten, aber das ist nur die Spitze des Erfinder-Eisberg, auf dem wir das Schwäbische Meer durchkreuzen.

Einfach mal zurücklehnen und Fahrtwind genießen - denn Plankenhorn tritt für Sie in die Pedale seiner ganz eigenen Zeitmaschine und führt als legendärer Rennfahrer Bieberle in den Strudel der schwäbischen Weltgeschichte. Packen wir also die Welt am Schopf, schütteln kräftig und was herunterfällt, ist vielleicht wahrer, als die Wirklichkeit es je sein kann.

Gerd Plankenhorn präsentiert schwäbisches Kabarett mit rasanter Musik: Heiligs Blechle! Einsteigen - anschnallen - loslachen...

Es spielt: Gerd Plankenhorn

Regie: Susanne Hinkelbein