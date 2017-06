In Kooperation mit dem Popbüro Neckar-Alb hat des sich das Team von REPRESENT zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Bands und Künstler der unterschiedlichsten Genres unter der Flagge eines Festivals zu präsentieren. Denn die musikalische Vielfalt in der Region ist weitaus größer als man denkt! Nach zwei erfolgreichen Festivals 2017 in Balingen und Reutlingen, versammelt sich nun am Samstag den 22.07.2017 die Tübinger Musikszene auf der Waldbühne im Sudhaus. Acht lokale Künstler & Bands unterschiedlichster Stilrichtung treten gemeinsam bei unserem REPRESENT- FESTIVAL auf.