Republikanismus – Krisenquelle oder Teil der Lösung?

Das Wort „Krise“ ist derzeit in aller Munde, in Deutschland wie auch in Frankreich. Aber wie hängt dieses Krisenbewusstsein mit dem Republikanismus zusammen? Ist er selbst Quelle einer Krise, weil er die Bürgerinnen und Bürger zu sehr als „les enfants de la patrie“ adressiert, die dann zu hohe Ansprüche stellen und zu wenig zu leisten bereit sind? Hat er seine zentralen Versprechen – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – nicht gehalten und daher den Populismus und Nationalismus heraufbeschworen? Oder ist er umgekehrt Teil der Lösung, weil der Elan einer leidenschaftlichen Politik aus der Lethargie führen kann? Welche Konsequenzen ergeben sich aus einem republikanischen Staatsverständnis für Fragen der Migration, des Staatsbürgerschaftsrechts oder der Wehrpflicht? Mit Prof. Dr. Franck Fischbach (Straßburg) und PD Dr. Daniel Schulz (München) werden zwei Experten aus Deutschland und Frankreich diese Frage vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte in der politischen Theorie diskutieren und dabei auf ihre exzellenten Forschungsarbeiten rekurrieren.

Die Veranstaltung findet auf Deutsch statt. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Les Idées de la République – La République des idées“ statt.