Reservierung für After‐Run‐Party beim Firmenlauf

Auch in diesem Jahr stehen am Donnerstag, den 27. Juli beim Stimme Firmenlauf präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn gut 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Startlinie. Binnen drei Minuten waren alle Startplätze vergriffen. Einen ähnlichen Run erwarten die Veranstalter Hamann and friends sowie die Heilbronn Marketing GmbH auch wieder für die Tischreservierungen bei den beiden offiziellen After‐Run‐Partys. Bei der Party mit Siegerehrung im Göckelesmaier Festzelt powered by Radio Ton auf der Theresienwiese stehen 1.632 Sitzplätze im Innenbereich sowie im Selbstbedienungs‐Außenbereich vor dem Zelt nochmal 2.000 Plätze zur Verfügung. Der Firmenlauf‐Biergarten im Frankenstadion powered by Bitburger 0,0% hält 2.000 Sitzplätze bereit. Reservierungen für die einzelnen Bereiche können ab Montag, den 15. Mai über die Homepage www.stimme‐firmenlauf.de vorgenommen werden.

× Erweitern Fotograf: Michael Schaffert Stimme Firmenlauf

Die Veranstalter erwarten nach der sensationellen Anmeldephase mit ausverkauftem Starterfeld nach weniger als drei Minuten nun auch wieder einen regelrechten Run bei den Platzreservierungen für die After‐Run‐Party. Auch in diesem Jahr ist ein Platz auf den Partys wieder an den Erwerb von Verzehrgutscheinen gebunden. Sitzplatzreservierungen sind nur in 4er‐Schritten möglich. Der Preis im Festzelt beträgt 104,00 Euro für vier Sitzplätze inklusive zwölf Wertmarken (jeweils einlösbar für eine Maß oder ein Göckele). Alle Preise sind inklusive 19 % Mehrwertsteuer und Reservierungsgebühr. Für Partystimmung sorgen die Radio‐Ton‐Moderatoren Franzi und Stocki sowie ein DJ.

Zusätzlich wird es wieder den gemütlichen Open‐Air Firmenlauf‐Biergarten powered by Bitburger 0,0% hinter der Tribüne im Frankenstadion mit etwa 2.000 Sitzplätzen geben. Hier sorgt DJ Double D wieder für beste

Unterhaltung. Ein neues erweitertes Speisenangebot sorgt für das leibliche Wohl. Der Preis für eine Sitzplatzreservierung im Firmenlauf‐Biergarten im Frankenstadion liegt pro 4er‐Team bei 45,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Dieser Betrag beinhaltet Verzehrgutscheine im Wert von vier mal zehn Euro, die an allen Getränke‐ und Essensständen im Biergarten frei einlösbar sind, sowie die Reservierungsgebühr.

Die Bestellformulare für die verbindlichen Buchungen stehen ab Montag, den 15. Mai 2017 auf der Homepage www.stimme‐firmenlauf.de online.