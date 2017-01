Reset Code, Alternative Rock

„Reset Code“ ist das gemeinsame Projekt vierer erfahrener Musiker aus dem Raum Stuttgart, die 2015 in einer leidenschaftlichen Irrfahrt zusammengefunden haben. „Reset Code“ sind Alternative Rock mit einer Prise Prog, Melodien und Stories aus zwielichtiger Tiefe, sind Punch in Schall und Rauch. „Reset Code“ sind Dein beschleunigter, täglicher Neustart. Du brauchst einen Reset? - Wir sind Dein Code, komm und hol ihn Dir! Coleslaw - Druckvolle Riffs, Prägnante Drums, Unverwüstliche Melodien – Straight, Rau Und Ungekünstelt: Coleslaw Aus Bad Saulgau. Dass Man Nicht Von Der Musik Leben Muss, Um Für Die Musik Zu Leben, Zeigen Die Drei Alternative-Rocker Seit Knapp 15 Jahren. In Der Klassischen Besetzung Gitarre, Bass, Schlagzeug Und (Oftmals Zweistimmigem) Gesang Hat Das Trio Mittlerweile Über 200 Konzerte In Deutschland, Österreich, Der Schweiz Und Tschechien Absolviert – Unter Anderem Mit Black Stone Cherry, H-Blockx, Silbermond Und Krucipüsk. In Der Diskografie Stehen Mit „Strawberry Week“ (2004), „The Calming Influence“ (2006), „Re:Verse“ (2009) Und Der Aktuellen Cd „Black Heart Fairytales“