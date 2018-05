Der Name ist Programm: Das größte Forum der Exportwirtschaft in Deutschland bringt Unternehmer in den Dialog mit Politik, Business-Partnern und internationalen Marktexperten. Digitalisierung, regionale Krisen und geopolitische Heraus­forderungen:

Die Konferenzen und Foren der GlobalConnect diskutieren aktuelle Trends auf internationalen Märkten. Dabei haben die Unternehmer das erste Wort: Wie gehen sie mit den Veränderungen um? Wie schnell reagieren sie auf neue politische Rahmenbedingungen – in der EU, in China, in Russland? Wie sichern sie sich gegen Krisen auf den regionalen Märkten wie etwa in Lateinamerika ab? Wie bleiben Technologieunternehmen in Zeiten der Digitalisierung global wettbewerbsfähig? Welche Personalstrategien greifen im Ausland?