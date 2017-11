Retrospective presents DJ Freeze

Retrospective meldet sich zum letzten Mal im Jahr 2017 zurück. Diesmal mit einem absoluten Highlight.

Sie sind weit über Mannheims Grenzen bekannt und ihre,m Sound immer treu geblieben: Unzählige Dubplates und Remixe mit diversen Szenegrößen wie Congo Natty, Mc Navigaator und viele mehr. Er nimmt extra den Weg nach Mosbach auf sich, um seinen "Finest Raggajungle Sound" zum Besten zu geben.

Der zweite Gast des Abends wird D.M.K (Bass Infected Monkeys/Dnb Only Radio) sein, der schon auf der letzten Retrospective zu überzeugen wusste. Das Line up vervollständigen werden Mr. T (Hubsn Creative) und der Retrospective Initiator MK One.