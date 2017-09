Vom 16. September bis 28. Oktober findet in der Galerie KUnst im KApuziner die Austtellung Retrospektive statt.

Der Künstler über die Ausstellung:

"Ich arbeite mit den Dingen der Malerei. Dazu wird das Material in möglichst reiner Form verwendet. Es ist mir wichtig deren spezifischen Qualitäten herauszufinden und ihr malerisches Erscheinungsbild zu entdecken. Des Weiteren interessiere ich mich für die kunstgeschichtlichen Zusammenhänge und mythologische Geschichten der Materialien.

Im Verlauf der Bildbearbeitung wird das zuvor isolierte Material von mir in völlig neue Verbindungen und Situationen gebracht. Das prozessorientierte, intuitive Schaffen beginnt. Auf den vorbereiteten Untergrund werden die bildgebenden Stoffe aufgebracht. Sie kommen in der Begegnung miteinander in einen eigenen fortlaufenden Verwandlungsprozess.

Hier verbindet sich etwas, dort trennt es sich, etwas harmoniert, anderes sticht in die Augen. Die Form, die Farbe, das Licht und die Dunkelheit kommen miteinander in ein Spiel und der Künstler wird zum Dirigent dieser klangvollen Ästhetik. Ein faszinierendes Wechselspiel in Aktion."

Vernissage: 15.9. 2017, 19 Uhr

Einführung: Dina Nägele

Musik: Albrecht Holder, Fagott

Improvisation der Werke

Ausstellung:

Mi-Fr.15-18 Uhr

Sa: 11-15 Uhr