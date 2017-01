Retterfantasien von Helga Fleig

Sinja, eine Frau Mitte 30, sieht in ihrem Leben keinen Sinn mehr, denn sie ist emotionslos wie ein rohes Steak im Kühlschrank. Bevor sie von einer Brücke in den Fluss springt, gibt sie sich noch eine letzte Chance: Sie will gerettet werden. Deshalb geht Sinja täglich ins Hallenbad, um Mike zu beobachten, den attraktiven Bademeister, den sie - ohne dessen Wissen - zu ihrem Lebensretter auserkoren hat. Mike hat gerade eine Beziehung hinter sich und ist ebenfalls dabei, sich neu aufzustellen. Er entwickelt ein obsessives Interesse an Sinja, die stundenlang in einem weißen Bikini auf einer Bank am Beckenrand sitzt, ohne jemals ins Wasser zu gehen. Beide nehmen sich täglich vor, sich anzusprechen...wird es klappen?

Lesung mit der Autorin Helga Fleig und dem Schauspieler Thomas Fritsche

Theater FF ist ein freies Theater in Heilbronn, bestehend aus dem Schauspieler Thomas Fritsche und der Autorin/Regisseurin Helga Fleig. Theater FF entwickelt Kinder- und Jugendtheaterstücke (z.B. „Das Knarz“, „War doch nur Spaß“, „Die Handy-Story)) sowie Theaterabende für Erwachsene (z.B. den Liederabend „Ein ganzes Leben“ oder die Lesung „Retterfantasien“)