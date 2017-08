Reutlinger Kulturnacht

19-21.30 Uhr Bárbara Moreno Duo – Latino-Español-Interpretationen zwischen Tradition und Moderne

Mit temperamentvollen, poetischen wie feurigen Rhythmen entführen die Sängerin Bárbara Moreno und der Gitarrist Utz Grimminger in die Klang- und Gefühlswelt Lateinamerikas und Spaniens. Im Herzen ihrer Musik pulsieren die Freude am Leben, Leidenschaft, Sehnsucht und Hoffnung. Prall an Emotionen und von ansteckender Begeisterung ist auch ihr Auftritt. Unter beseelt-virtuosem Gitarrenspiel lässt Moreno ihre glutvolle Stimme mal Wärme, mal Heiterkeit oder Kampfgeist ausstrahlen. Einfach mitreißend.

21.30-22 Uhr Angie Zaiser – Musical, Chanson, Jazz, Pop

Die Sängerin fasziniert mit der Ausdruckskraft und Wandlungsfähigkeit ihrer Stimme. Ihr vielseitiges Repertoire umfasst auch Songs aus ihrer CD „Lebensspuren". Sie begleitet sich selbst an ihrer Gitarre „Nelly" und begeistert ihr Publikum mit Witz, Charme, eigenen Interpretationen und einer großen Stilvielfalt.

22-24 Uhr Call Me Heike – Bossa, Swing, Latin, Chanson

Die Songs der angesagten lokalen Szene-Band berühren auf eigene Weise das Publikum, mal heiter oder melancholisch, bewegt, aber auch ruhig, politisch oder einfach nur Liebeslieder. „Wir spielen Stücke, mit denen wir besondere Momente im Leben verbinden und die eine bestimmte Botschaft für uns in sich tragen". Call Me Heike – das sind Colleen Dockery (Sängerin), Eva Rollbühler (Piano), Krissi Fuhr (Kontrabass), Christian Stritzelberger (Schlagzeug), Laurens Perol (Trompete) und Ludwig Stage (Saxophon).