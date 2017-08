Reutlinger Kulturnacht

Auch heute noch übt der Gregorianische Choral in seiner radikalen Einstimmigkeit eine ungebrochene Anziehungskraft aus. Im Gesang der Komplet des Nachtgebets der Kirche, treten Hymnen, Psalmen und Antiphonen in einen Dialog mit der instrumentalen Improvisation: uralte Melodien verwandeln sich spontan zu neuen farbigen Orgelklängen. Gabriel Moll, inzwischen studierter Kirchenmusiker, kennt die Orgel der Wolfgangskirche seit seinen ersten Unterrichtstagen und lässt die Zuhörer in einer abschließenden Orgelführung auf der Empore sine Kunst hautnah miterleben.

Chorschola St. Wolfgang

Gabriel Moll, Orgel

"Augenblick der Ewigkeit"

Orgelimprovisationen und Gregorianische Gesänge