Den Auftakt in der Marienkirche macht am 22. Juli der in der Schweiz sehr bekannte Musiker Wolfgang Sieber, Organist der Hofkirche Luzern. Als einer der ersten Organisten überwand er die Grenzen bekannter Orgelmusikgenres und beweist in seinen Konzerten immer wieder, dass eine Orgel mehr, ja viel mehr kann als das, was die meisten kennen und erwarten. Beim Reutlinger Orgelsommer spielt er Eigenkompositionen unter dem Titel "Seven Ethnic-Toccatas", entlockt der Orgel unkonventionelle, mitreißende Klänge zwischen Ethnomusik und Jazz. Eine außergewöhnliche Perspektive auf die Orgel – unbedingt hörenswert!

Mit neun Konzerten – darunter Aufführungen von internationalen Organisten, ein Familienkonzert, Bachs „Große Orgelmesse“und eine Orgelnacht mit aufwendiger Lichtinstallation – zeigt der Reutlinger Orgelsommer 2017 die „Königin der Instrumente“ in ihren zahlreichen Facetten.

Vielfältig stellt sich der Reutlinger Orgelsommer in diesem Jahr dar, indem er seinem Publikum Orgelmusik in ungeahnter Bandbreite präsentiert. Vom 22. Juli bis zum 9. September finden jeden Samstag Konzerte statt – hinzu kommt das Familienkonzert zum Ferienbeginn, das sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit erfreut. Von jazzig-frischem Sound aus der Schweiz, über Bachs große Orgelwerke, romantische Kompositionen, Improvisationen bis hin zu „Weltraummusik“ mit Lichtinstallation bei der Orgelnacht hat das Programm viel zu bieten.