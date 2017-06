Pünktlich zum Ferienbeginn findet das Familienkonzert am Donnerstag, 27. Juli, in der Marienkirche statt. Abwechslungsreich, mit Musik und Worten erzählen Torsten Wille an der Orgel, der Kinderchor der Marienkirchengemeinde unter der Leitung von Michaela Frind und Sabine Großhennig die spannende Geschichte von Josef und seinen Brüdern – für Kinder ab 6 Jahren, ihre Eltern, Großeltern und Freunde. Zahlreiche Musikstücke aus „Hänsel und Gretel“, „Die Zauberflöte“ und „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ lassen die Handlung auf besondere Weise lebendig werden.

Mit neun Konzerten – darunter Aufführungen von internationalen Organisten, ein Familienkonzert, Bachs „Große Orgelmesse“und eine Orgelnacht mit aufwendiger Lichtinstallation – zeigt der Reutlinger Orgelsommer 2017 die „Königin der Instrumente“ in ihren zahlreichen Facetten.

Vielfältig stellt sich der Reutlinger Orgelsommer in diesem Jahr dar, indem er seinem Publikum Orgelmusik in ungeahnter Bandbreite präsentiert. Vom 22. Juli bis zum 9. September finden jeden Samstag Konzerte statt – hinzu kommt das Familienkonzert zum Ferienbeginn, das sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit erfreut. Von jazzig-frischem Sound aus der Schweiz, über Bachs große Orgelwerke, romantische Kompositionen, Improvisationen bis hin zu „Weltraummusik“ mit Lichtinstallation bei der Orgelnacht hat das Programm viel zu bieten.