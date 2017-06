Gemeinsam mit dem Violincello erklingt die Orgel von Sankt Wolfgang am 29. Juli. Nur auf den ersten Blick sind die beiden Instrumente ungleiche Partner. Andreas Dorfner (Orgel) und Ellen Winkel-Lim (Violincello) erscheint die Verbindung von fast universalem Klangreichtum und individueller Tiefe des Ausdrucks wie geschaffen für romantische Musik. Dabei übernimmt die Orgel orchestrale Aufgaben wie in Saint-Saëns’ 1. Cellokonzert oder Max Bruchs Adagio "Kol Nidrei", ist kammermusikalischer Begleiter in der Komposition "Costumi dell’ animo" des Reutlinger Komponisten Veit Erdmann oder zeigt solistisch die formale Vielfalt romantischer Orgelmusik von der Sonate (Mendelssohn) bis zur Toccata (Gigout).

Mit neun Konzerten – darunter Aufführungen von internationalen Organisten, ein Familienkonzert, Bachs „Große Orgelmesse“und eine Orgelnacht mit aufwendiger Lichtinstallation – zeigt der Reutlinger Orgelsommer 2017 die „Königin der Instrumente“ in ihren zahlreichen Facetten.

Vielfältig stellt sich der Reutlinger Orgelsommer in diesem Jahr dar, indem er seinem Publikum Orgelmusik in ungeahnter Bandbreite präsentiert. Vom 22. Juli bis zum 9. September finden jeden Samstag Konzerte statt – hinzu kommt das Familienkonzert zum Ferienbeginn, das sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit erfreut. Von jazzig-frischem Sound aus der Schweiz, über Bachs große Orgelwerke, romantische Kompositionen, Improvisationen bis hin zu „Weltraummusik“ mit Lichtinstallation bei der Orgelnacht hat das Programm viel zu bieten.