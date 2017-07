Reutlinger Orgelsommer 2017

Das Orgelsommerkonzert am 5. August in Sankt Peter und Paul (Storlach) steht ganz im Zeichen Johann Sebastian Bachs. „Bach ist für mich der größte Prediger. Seine Kantaten und Passionslieder gehen die menschliche Seele durch und durch…“ Die Bach-Verehrung des französischen Organisten Charles-Marie Widor war immens und drückt sich auch in seinen Bach-Bearbeitungen aus, von denen der Schlusssatz der Matthäuspassion im Reutlinger Orgelsommerkonzert erklingen wird. Darüber hinaus spielt Kantor Martin Neu Bachchoräle und eine Choralkomposition des Münchner Komponisten Herbert Baumann im reizvollen Wechsel mit dem Reutlinger Vokalquintett.