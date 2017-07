Reutlinger Orgelsommer 2017

Am 12. August führt das besondere Raum-, Klang- und Lichterlebnis der Orgelnacht die Besucher von 20 bis 24 Uhr auf eine Reise in den Weltraum: Die symphonische Suite »Die Planeten« von Gustav Holst steht im Mittelpunkt und wird – zart bis klanggewaltig – an den drei Orgeln der Marienkirche aufgeführt. Das visionäre Werk aus der Zeit des Ersten Weltkrieges beeindruckt durch seine wirkungsvollen Charaktersätze über die Planeten unseres Sonnensystems. Darüber hinaus wird noch andere „Universumsmusik“ aus der ganzen Musikgeschichte gespielt.

Die aufwändige Lichtinstallation von Holger Herzog verwandelt den Kirchenraum in ein stimmungsvolles Weltall. Mit einem Konzert zu dritt an der großen Rieger-Orgel beginnt die Orgelnacht, anschließend ist der Einlass jederzeit möglich. Im Laufe der Nacht werden alle drei Orgeln in abwechslungsreichen Kombinationen gespielt. Zwischen den Musikstücken gibt es Wandelphasen, in denen Getränke erhältlich sind und die Lichtinstallation von Holger Herzog aus allen Winkeln entdeckt werden kann.