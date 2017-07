Reutlinger Orgelsommer 2017

Der niederländische Organist und Glockenspieler Rien Donkersloot ist am 19. August in der Marienkirche zu Gast. Er ist Preisträger zahlreicher Improvisations- und Interpretationswettbewerbe und mit Orgel- und Carillonkonzerten in ganz Europa unterwegs. In Reutlingen bringt er mit Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Liszt und Louis Vierne den Klangfarbenreichtum der Rieger-Orgel voll zur Geltung. Eingeleitet wird das Konzert mit einer Improvisation.