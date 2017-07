Reutlinger Orgelsommer 2017

Einen César Franck-Abend bietet Stefan Göttelmann, Kirchenmusiker und Dozent für Orgelimprovisation und Künstlerisches Orgelspiel, am 26. August in der Sankt-Wolfgang-Kirche. Die drei Choräle, "Trois Chorals pour Grand Orgue", des franko-flämischen Komponisten César Franck stellen einen Höhepunkt sinfonischer Dichtung auf der Orgel dar. Diese drei Werke in einem Konzert zu hören, ist durchaus etwas Besonderes, hat Stefan Göttelmann doch als Interpret einige Zeit auch in Frankreich und mit französischen Interpreten darüber gearbeitet.