Reutlinger Orgelsommer 2017

Zum Abschluss des Reutlinger Orgelsommers und passend zum Reformationsjahr 2017 kommt am 9. September mit Johann Sebastian Bachs »Orgelmesse« das größte Orgelwerk der Barockzeit in der Marienkirche zur Aufführung. Eberhard Becker, ehemaliger Kantor der Marienkirche, spielt mit dem aktuellen Kantor Torsten Wille eine Gesamtaufführung an zwei Orgeln. Der Tenor Marcus Elsäßer singt zwischen den Orgelwerken die Lutherchoräle, auf denen der Zyklus beruht.