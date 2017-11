Der Reutlinger Weihnachtsmarkt rund um die Marienkirche und in der Fußgängerzone bis zum Albtorplatz erfreut die Sinne mit all dem, was die Adventszeit so unvergleichlich und so schön macht. Glitzernder Baumschmuck, ein Geschichten erzählender Nikolaus Märchenlesungen in stimmungsvollem Ambiente, ein riesiges projiziertes Lebkuchenhaus, eine große Krippe, ein Streichelzoo und eine Eislaufbahn, sowie Köstlichkeiten aus aller Welt, machen aus Ihrem Besuch ein vorweihnachtliches Erlebnis für die ganze Familie .