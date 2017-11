Märchen aus aller Welt Geschichten aus dem Orient, Balkan, Judentum und Irland Eigene Erzählungen, Witze und Anekdoten Erzählt und musiziert von: Märchenerzählerin Revital Herzog

Alle Geschichten geben Einblicke in humorvolle Kulturen, berichten vom Glauben und Aberglauben, geben Hoffnung und Zuversicht und regen gelegentlich auch zum Nachdenken an. Überdies umfasst ihr Repertoire Geschichten aus aller Welt, eigene Geschichten und eine Vielfalt an Anekdoten und Witzen.

Neu hinzugekommen sind Geschichten aus Irland, die nicht nur das Leben der einfachen Fischer und Leute am Meer zum Thema haben, sondern sich auch der Anderswelt mit ihren Geistern annimmt.

Schon der persische Großvater war Märchenerzähler. Seine Enkelin setzt diese Tradition fort und erweitert die Kunst des Märchenerzählens zum Erzählkonzert, das jüdische, persische und andere Elemente des Orients aufnimmt und neu verknüpft. Sie bietet Märchen -und Erzählkonzerte zu den verschiedensten Anlässen an. Märchen und Musik stammen zumeist aus ihrer jüdisch-persischen Familie und von ihren Reisen quer durch den Mittelmeerraum und Israel/Sinai.

Die gebürtige Israelin lebt in Reutlingen-Gönningen und kennt Land und Leute in Deutschland und in Israel. Revital Herzog bietet Programme für die verschiedensten Anlässe. Jedes Programm wird dem Anlass entsprechend erstellt. Sie tritt in Baden-Württemberg, der Schweiz und gelegentlich bundesweit auf.