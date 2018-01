RHYTM POLICE | sind Leo Hopfinger (LeRoy) und Tom Simonetti (alias mycrotom). Sie patrouillieren an der Schnittstelle von DiscoPunk und Elektro. Ihr Name ist Programm: ein Sound der auf den Druck von Live-Drums und Bass setzt, mit Loops hantiert und mit repetitiven Einlagen das Publikum in Ekstase manövriert.

Ihr erster Langspieler »Turbo Bells« (2008) erntete überaus positives Medienecho und schlug sich vor allem in Live-Auftritten nieder, die sie einer immer größer werdenden Fangemeinschaft präsentieren konnten.

Neben Konzerten und DJ-Sets in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien, wurden auch drei Russland-Touren absolviert. Was Rhytm Police mit »Turbo Bells« begonnen haben, setzen sie nun mit ihrem neuen Album »Debaser« fort: Bewusste Musik zwischen vielen Stühlen mit großem Antrieb, überlegtem Innenleben und einer einzigartigen Energie.