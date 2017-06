Richard Herda-Vogel "Kunst beim Käsritt"

Der Kulturmarkt Leingarten lädt Sie herzlichst zur Vernissage der Ausstellung des Künstlers Richard Herda-Vogel mit dem Titel "Kunst beim Käsritt" am Sonntag, dem 18.06.2017 un 11 Uhr in das Museum "ALTES RATHAUS" in Leingarten, Eppinger Str. 150 ein. Die Ausstelung mit Plakaten und Aquarellen von R. Herda-Vogel ist bis zum 17.09.2017 zu sehen. Während der Sommerferien ( 23.07 - 03.09.2017 ) ist das Museum geschlossen.

Öffnungszeiten:

Sonntag 15 -17 Uhr

Donnerstag 17 - 19 Uhr