Nach drei erfolgreichen Bühnenprogrammen ist Rick Kavanian mit seiner Stand-Up-Comedy im klassischen Sinne erneut in Heilbronn. One man, one microphone and absolutely no action! Rick will zurück zu seinen Wurzeln – nur wo sind die? Armenien, Bukarest, New York oder doch München? Persönlich wie nie, einer Zerreißprobe nahe, geht Rick der Frage nach: wer, wann und warum ausgerechnet er? Worum geht es bei »Offroad«? Das spielt keine Rolle? Warum? Weil »Worum geht es« ständig die Hauptrolle in Deutschland spielt, neben »Roter Faden« und »Wo ist der Sinn des Ganzen?« Ricks Antwort darauf: Da müsste ich mal im Lager nachsehen.