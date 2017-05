Riddim Fire, Heidelbergs erfolgreichste Reggae und Dancehall Party, ist zurück in der halle02.Am 3. Juni präsentiert Euch das Bass Tone Soundsystem in gewohnter Manier einen Mix aus Roots Reggae sowie klassischen und aktuellen Dancehall Hits aus Jamaica.Am Start ist natürlich wie immer auch unser „brother from another mother“ Wonda Prince, der sich nicht nur in der Region, sondern deutschlandweit als Sänger und Entertainer einen Namen gemacht hat.Außerdem begrüßen wir die Mannheimer Selectress Sista Jewel und Mr. Wickid (Amite Sound) aus Speyer.