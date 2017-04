Rieke Katz Quartet

Jazz und Soul sind der knackige Kern. Pop ist die sahnige Hülle. Funk ist das Gewürz. Daraus wird ein Konfekt für die Ohren und Rieke Katz ist die Confiseurin. In ihrer Musik berühren sich die verschiedenen Stile und kitzeln die Ohren der Fans von Popmusik, wie die des Jazzhörers. Ein Journalist beschrieb die Songs von Rieke Katz als Jazz mit Ohrwurmalarm, ein anderer stellte fest, dass die Stimme der Sängerin jeden Song zum Ereignis mache und eine Kritikerin erkannte, dass Rieke Katz die Musik zu Poesie werden lasse. Hinter der Kunst, ob in der Confiserie oder auf der Bühne, steckt immer ein solides Handwerk. Rieke Katz erlernte ihres an der Musikhochschule in Nürnberg. Mittlerweile lebt sie in Karlsruhe. Dort hat sie auch die Songs für ihr erstes Album New Start komponiert und produziert, das seit September 2015 auf dem Markt ist. Rieke Katz tritt im Quartett mit Klavier, Bass und Schlagzeug auf. Die Besetzung kann aber nach Bedarf angepasst werden.