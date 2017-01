Right Now, Wrong Then

Für eine Vorführung eines seiner Filme reist der Arthouse-Regisseur Ham Chun-Su (Jung Jae-young) in das 48 Kilometer südlich von Seoul gelegene Suwon. In einem Tempel trifft er auf Yoon Hee-Jung (Kim Min-Hee), die er zum Kaffee einlädt. Früher war sie Model, aber inzwischen findet sie den Job – der gutes Geld brachte – leer und langweilig. Stattdessen arbeitet sie nun als Malerin. Da Chun-Su eh einen Tag zu früh angereist ist, begleitet er Hee-Jung in ihr Studio, später gehen sie noch gemeinsam Sushi essen und besuchen eine kleine Party bei einer Freundin von Hee-Jung … Nach etwa der Hälfte der Spielzeit fängt der Film noch einmal von vorne an. Wieder trifft Chun-Su im Tempel auf Hee-Jung, wobei sich die Szenen im Vergleich zum ersten Durchlauf manchmal deutlich, manchmal aber auch nur in winzigen Nuancen unterscheiden.