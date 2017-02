× Erweitern Rike Drust

Zwischen Glück und Frust: das ehrlichste Buch über alles, was Mütter fühlen.

Es ist riskant, eine perfekte Mutter sein zu wollen; noch riskanter ist allerdings der Versuch, keine perfekte Mutter zu sein - und dies auch noch zuzugeben. Rike Drust liebt ihren kleinen Sohn und ist doch manchmal erleichtert, wenn er weg ist. Sie kennt überwältigende Glücksgefühle, wenn er sie anlächelt, und sie kennt Langeweile, Einsamkeit und Verbitterung, wenn alle anderen zur Arbeit gehen, toll aussehen, frei über ihre Zeit verfügen. Muttergefühle sind so. Widersprüchlich, zu groß und zu vielfältig für jede Schublade, zu persönlich und elementar, um be- oder verurteilt zu werden. Doch zum Muttersein hat fast jeder etwas zu sagen, über die Köpfe der Mütter hinweg, die sich oft nicht trauen, offen über ihre Gefühle zu sprechen, weil sie den Hochglanzbildern nicht entsprechen. Rike Drust will mit ihrer "Gefühls-Gesamtausgabe" Frauen Mut machen, zu allen Aspekten des Mutterseins zu stehen und sich gegen Belehrungen oder Anfeindungen zu verwahren.

http://infemme.com/

Wir öffnen das Café um 10 Uhr und bieten ein kleines Frühstück und später ein Mittagssüppchen an. Um 11.30 Uhr wird auf der großen Leinwand die Sendung mit der Maus gezeigt. So können die Eltern der Literatur lauschen, während die Kleinen im Café neue Geschichten rund um die Maus schauen. Wenn die Maus vorbei ist, wird die Glotze ausgemacht, es steht eine Spiel-Ecke zur Verfügung oder die Kleinen gehen in die Bücher-Ecke.

Bücher-Ecke für Kinder: Auf unserem Sofa machen es sich die Paten der Leseohren mit den Kindern bequem und lesen aus ausgewählten Kinderbüchern vor. Zusätzlich gibt es eine kleine Kinderbuchtauschbörse: Kinder dürfen bis zu 5 Bücher mitbringen, erhalten dafür kleine Coins, die sie gegen fünf Bücher vom Tisch eintauschen.