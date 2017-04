× Erweitern Rino Galiano

Was ist Lüge? Was ist Wahrheit? Wie oft lügen wir im Schnitt? Pro Tag 200 mal! Die Schlange imParadies fing damit an und seitdem können wir nicht mehr damit aufhören. Die Lüge ist derKeilriemen unserer Geschichte. Gibt es ein Leben ohne Lügen? Notlügen, Geschäftslügen, Liebeslügen... ? Wollen wir wirklich immer die ganze und absolute Wahrheit hören? Oder nur so vielwie wir verkraften? Rino Galiano lässt sein Leben und einige Hunderttausend Jahre Menschheitsgeschichte musikalisch beschwingt Revue passieren. Diesmal erzählt Rino die Wahrheit. Oder ist es doch (wieder) eine Lüge?