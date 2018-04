Rise In Chains / Samarah / Gracefire

Rise in Chains

"Das Publikum darf sich auf keinen Fall langweilen!“ Das ist das Motto dem sich die Bandmitglieder vor Rise in Chains verschrieben haben. Mit metallischen Riffs und Gitarrenklängen, gepaart mit einer Rockröhre wollen sie ihren eigenen musikalischen Weg gehen und gleichzeitig das Publikum an die alten Werte erinnern, nach denen sie selbst leben – Sex, Drugs & RockRoll. "Rise in Chains" stehen für Entertainment, das fesseln und unterhalten will - mit harten Riffs, Leidenschaft und einer geballten Ladung Humor.

https://www.facebook.com/riseinchains/

Samarah

SAMARAH stellen seit einigen Jahren eine feste Größe in der saarländischen Alternative Rock/Metal-Szene dar und können eine treue Fanbase ihr Eigen nennen.Der Saarland-Dreier hat sich mittlerweile auch überregional einen Namen gemacht, und mit Größen wie Sick Of It All, Emil Bulls, Walls Of Jericho usw. eine Bühne geteilt.SAMARAH ist Energie, Melodie, Power, tief gestimmte Gitarren, eine charismatische Stimme die dich fesselt und eine gute Portion gesunde Härte!!!Sie treten dir gewaltig in den Allerwertesten nur um dir im nächsten Moment dein Herz zu brechen. Hier ist kein Part zu soft, kein Riff zu hart und keine Liebesbekundung zu poppig

http://www.samarah.de/

Gracefire

Gracefire: Rock’n’Roll wie er sein muss – rebellisch, fordernd, wild!Rockige Riffs paaren sich mit eingängigen Melodien und einer weiblichen Gesangsstimme voller Coolness: Das ist der charakteristische Sound von Gracefire. Die vierköpfige Band aus der Nähe von Stuttgart setzt auf eine gemischte Besetzung mit dreifacher Frauenpower und ist der lebende Beweis, dass coole Rockmusik nicht nur aus den Metropolen dieser Welt, sondern auch aus dem Schwabenland kommen kann. Das zeigt sich vor allem auch bei den Liveshows von Gracefire, denn hier gilt: Rock‘n’Roll & fun, live on stage!

https://www.facebook.com/gracefiremusic/