"Rise up", also "aufsteigen" - was könnte besser zum ersten großen Konzert eines Vereins passen, der zwei Jahre nach seiner Gründung drei Ensembles mit 100 Mitwirkenden auf die Bühne bringt? Zum ersten Mal liefern alle Chöre des Musikwerks gemeinsam ein fulminantes Programm ab, das von Menschen erzählt, die trotz einiger Widerstände viel erreicht haben. Das Highlight: Erstmals bringt ein deutscher Chor Songs aus dem Rap-Musical "Hamilton" auf die Bühne, das am Broadway gerade einen absoluten Hype erlebt.