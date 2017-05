Ritter Butzke Showcase

Die Schwaben düsen die ganze Zeit nach Berlin? Von wegen: Es geht auch

andersrum – denn an diesem Abend schickt der Berliner Club Ritter Butzke

gleich drei seiner Acts in die Romy! Wer im Ländle also mal wieder original

Berliner Clubluft schnuppern will, muss diesmal maximal in die S-Bahn

steigen – und schon gibt’s Hauptstadt-Sound in Bestform!

Vor zehn Jahren eröffnete der Club Ritter Butzke in einer alten ehemaligen

Fabrik in Berlin-Kreuzberg – die ersten zwei Jahre noch illegal. Seitdem ist

viel Wasser die Spree (und den Neckar erst!) runtergeflossen – mittlerweile

ist das Ritter Butzke einer der erfolgreichsten Clubs für elektronische

Tanzmusik, und eines der Aushängeschilder für deutsche Technokultur

schlechthin. Zum Club gehört auch ein gleichnamiges Label, das den

Residents, frischen Talenten, aber auch gestandenen Szenegrößen die

Möglichkeit gibt, ihre Tracks unter die Meute zu bringen. Ganzheitliche

Clubkultur, sozusagen. Und aus diesem quirligen Kosmos kommen an

diesem Abend gleich drei Acts, um in der Romy waschechtes „Ritter

Butzke“-Feeling aufkommen zu lassen.

Der erste Ritter der Technorunde ist Rey&Kjavik. Der Frankfurter erschien

2012 erstmals mit Platten auf „Kindisch / Get Physical“ auf der Bildfläche –

und geht seitdem ziemlich steil. Er tourt durch die ganze Welt, eine

Tatsache, die sich auch auf seinem bald erscheinenden Debütalbum

„Rkadash“ wiederspiegelt. Nach einigen prägenden Gigs beim Burning

Man Festival in den USA und im Club Indigo in Istanbul hat es sich der

Produzent zum Ziel gesetzt, House mit einer Extraportion Emotion zu

versetzen. Oder anders gesagt: Er möchte den Spirit und die einzigartigen

Atmosphären verschiedener Teile der Erde mit seiner Musik verweben.

„Rkadash“ ist deshalb viel mehr als nur ein Album, es ist eine Reise durch

die Welt – spirituell und mystisch. Es ist nicht nur eine Aneinanderreihung

tanzbarer Tracks, sondern eine gefühlvolle Geschichte, die erzählt wird.

Das Album erscheint am 7.7. – wer also in die Romy kommt, wird schon

vorher das in vollen Zügen genießen können, was der Rest erst später zu

hören bekommt!

Ein echter Globetrotter ist auch der nächste Ritter, Solvane. Er spielt Gigs

auf Festivals wie Burning Man und Fusion sowie in angesagten Clubs in

England, Frankreich, Australien, Asien und den USA – und lässt wie auch

Rey&Kjavik die vielen Eindrücke unmittelbar in seine Musik einfließen. So

entsteht ein emotionaler und vielseitiger Sound, zudem spielt er in seinen

Tracks und Sets mit verschiedene Stilrichtungen. Seit zehn Jahren

produziert er Musik, 2016 erschien dann auf „Ritter Butzke“ sein Stück

„Ophelia’s Organ“, das zusammen mit seinem Ritter-Kollegen Prismode

entstand – und direkt die Electronica-Top 20 bei Beatport enterte.

Und wenn wir schon bei Prismode sind: Der junge Herr macht in dieser

Nacht die Ritter Butzke-Runde komplett. Er steht für einen sphärischen,

warm-deepen Housesound, zu dem nicht nur die Berliner regelmäßig

durchdrehen, sondern mittlerweile die Clubber auf der ganzen Welt. Im

Romy wird das nicht viel anders sein, da sind wir uns sicher!