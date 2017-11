Ritter Butzke x Romy S. x Silvester

Tigerskin – live! (Ritter Butzke / Berlin)

Baal (Ritter Butzke / München)

Toni Haupt (Ritter Butzke, Telekollegen / Berlin)

Minimalte & Karaat (LCMTN / Stuttgart)

Romy-Gänger haben´s gut. Die müssen sich nämlich nicht ständig mit der Frage rumplagen: „Und was machmer an Silvester?!“ Denn wenn Euch jemand mit Stil und dicken Beats ins neue Jahr katapultiert, dann die Romy! Bleibt auch diesmal so – denn wir feiern zusammen mit Tigerskin, Baal und Toni Haupt von der Berliner Ritter Butzke-Crew! So fängt das neue (Party-)Jahr doch gleich championmäßig an!

Freunde, war das ein Jahr! Wir haben gefeiert, geschwitzt und gejubelt – und das zu feinster elektronischer Musik von großen Szenenamen und lokalen Superhelden. Danke dafür, liebe Romy-Crowd – Ihr seid halt einfach das beste und feierwütigste Publikum! Deshalb drehen wir, wie immer zu Silvester, noch mal richtig auf. Mixed Music und ein labbriges Buffet zu Mondpreisen bekommt Ihr woanders. Wir möchten Euch schließlich was bieten! Also haben wir mal in Berlin bei unseren Freunden vom Ritter Butzke angerufen: Hey, wollt Ihr nicht mit uns zusammen in der Romy ins neue Jahr feiern? Und sie wollen! Deshalb schicken sie uns mit Tigerskin, Baal und Toni Haupt gleich drei Acts aus dem Ritter Butzke-Kosmos in den Kessel. Thanks, liebe Berliner!

Tigerskin ist einer der ganz dicken Fische im Elektronik-Gewässer: Er ist seit über 20 Jahren im Bizz, hat 1996 seine erste Platte veröffentlicht, und tritt nicht nur unter dem Pseudonym Tigerskin auf. Manchen dürfte er auch unter den Namen Korsakow und Dub Taylor bekannt sein. Als Tigerskin bringt er melodiös-drückende, knackig-reduzierte Housetracks unter die Menge – so hat er schon zwei Alben und unzählige EPs vorgelegt, und das auf chefmäßigen Labels wie „Dirt Crew“ und „Katermukke“. Jep, dieser Mann sprudelt vor kreativer Energie! Gut so, denn davon profitieren auch andere Künstler, schließlich hat er schon Artists wie Phonique und Till von Sein produziert. Er ist ein typischer Berliner Musik-Multiaktivist, und auf allen Kanälen am Start – vor allem natürlich im „Ritter Butzke“-Kosmos!

Hinter Baal verbirgt sich ein Duo, bestehend aus zwei Matthiassen (ob man das wohl so sagt?). Die Beiden kommen aus München, sind aber eng mit der „Ritter Butzke“-Crew verbunden, und bringen so den minimalen aber schmatzigen Munich-Sound regelmäßig in die Bundeshauptstadt – und zu Silvester zu ins in die Romy! 2014 gab´s ihre erste Platte auf „Musica Autonomica“, im Sommer 2017 gaben sie dann ihren Einstand auf dem „Ritter Butzke“-Label. Auf dieser EP gibt’s drei Stücke zu hören, die alle auf treibenden, nicht zu schnellen 120 Beats per Minute Stück für Stück ihre wuchtige Durchschlagskraft entfalten – leicht trancige, melancholische Melodien und eine Extraportion Bass inklusive!

Toni Haupts Haupt ist hauptsächlich mit hauptamtlicher Housemusic gefüllt – und die lässt er in den besten Clubs weltweit auf Haupt- und Kleinstädter los. Außerdem produziert er seine eigenen Tracks, die er in seinen deepen, pushenden Sets immer wieder einstreut. Er ist Mitbegründer des Berliner Artist-Kollektivs „Telekollegen“, einer Gruppe an Musikern, die elektronische Tanzmusik lieben und leben. Äußerst sympathisch, wie wir finden!

In der Romy geht aber kein Abend über die Bühne ohne Sound aus Stuttgart – denn auch 2017 haben wir trotz aller großer Namen an den Reglern unsere lokalen DJs nicht aus den Augen verloren. Im Gegenteil: Die Romy ist stolz auf ihre Stuttgarter Helden! Und deshalb legen in dieser Nacht auch Minimalte & Karaat auf – zwei Jungs, die schon seit 2008 in der Landeshauptstadt und drum herum für ausufernde Zustände auf den Tanzflächen sorgen. Das schaffen sie mit ihrer extrem funky Musikmischung, die selbst aus dem größten Rhythmus-Legastheniker einen ass shakin Tanzflächen-Hero macht. Egal ob crispy Techno, Deep House oder reduzierter Electro, bei den Beiden kommt auf die Teller, was 100%ig groovt. Mit ihrer Künstlerplattform „Locomotion“ und der dazugehörigen Partyreihe „We are LCMTN“ haben sie in der lokalen Partyszene ordentlich Staub aufgewirbelt – und das ist alles erst der Anfang! Für die Beiden wie auch für die Romy gilt: 2018, wir kommeeeeeen!!