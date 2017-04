Ritter Rost im Zirkus

Musik-Theatershow für Kinder von 3 bis 8 Jahren - In vielen verschiedenen Rollen und Kostümen bringt Manfred Kessler vom Theater Chapiteau die Helden der bekannten Kinderbuchreihe auf die Theaterbühne. Die spannende Musik-Theater-Show erzählt von demTag, als der Drache Koks beim Feuerspucken den Zirkus in Brand steckt und den ganzen Fabelwesenwald in Aufruhr versetzt.Zum Glück steht Burgfräulein Bö unserem Ritter Rost zur Seite und hateine Idee, wie der Feuerdrache zu besiegen ist. Aber auch die Mithilfe derZuschauer ist gefragt...