Ranger-Führung

„Die Entstehung des Odenwaldes“ - mit dem Geopark-Ranger zu geologischen Besonderheiten

Die Geopark-Ranger bieten Landschaftserlebnisse der besonderen Art und rund um Lindenfels findet man zahlreiche erdgeschichtliche Besonderheiten - so z. B. Granit, Gabbro und „variszischen Glimmerschiefer“ - allesamt steinerne Zeugen eines 340 Millionen Jahre alten Gebirges aus dem Erdaltertum, in denen eine spannende Geschichte verborgen liegt. Der 5 km lange Geopark-Pfad „Geologischer Rundgang Lindenfels“, der in Zusammenarbeit mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald angelegt wurde, vermittelt hier schon einen Einblick in die Geschichte

Um die Besonderheiten noch besser ins rechte Licht zu rücken veranstalten der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und der Kur- und Touristikservice Lindenfels im Rahmen der Europäischen Geoparkwoche eine geologische Führung, welche am Donnerstag, 25. Mai – Christi Himmelfahrt –, Treffpunkt: 12 Uhr am Eingang Kurgarten (Burgstraße), stattfindet. Der Dipl. Geologe und Geopark-Ranger Michael Kauer erläutert dabei die Entstehung des Odenwaldes, viel Wissenswertes und Aktuelles zum Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und das nicht nur für Erwachsene, denn die Führung ist geeignet für Kinder ab 10 Jahren. Die Führung endet gegen 14.30 Uhr im Steinbruch „Im Buch“, wo an diesem Tag auch das Waldfest des Freundeskreises Moelan sur Mer stattfindet.