Road Stories ’n’ Songs

Bernd Dahl – Gitarre, Klavier, Mundharmonika und Gesang – covert Popsongs und streut als Singersongwriter auchEigenes dazwischen. Das Leben ist eine Reise. In andere Orte, in die Vergangenheit, in die Zukunft, in den Traum. Davon erzählen Road Songs wie Route 66 oder Daydream. Der Musiker Bernd Dahl bringt sie in deutschen Übertragungen. Dazu einige Klassiker im englischen Original wie etwa Carole King’s Goin’ Back. So, und damit sind auch schon einige Motive von Hansjörg Ostermayers Road Stories angedeutet: Aus Amerikas legendärem Highway wird bei ihm die B 27. Sein Tagtraum passierte bei Winterlingen auf der Schwäbischen Alb. Und das Zurückkommen ist, wer wüsste das nicht, zuweilen schwieriger als das Wegkommen: In Bad Sebastiansweiler / streikt mein Zündverteiler. www.hansjoerg-ostermayer.de