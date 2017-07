ROB HERON & THE TEA PAD ORCHESTRA

Als „North Eastern Swing“ bezeichnet dieses „Orchester“ aus dem britischen Newcastle Upon Tyne ihre Musik, die sie unter anderem mithilfe von Instrumenten wie Mandoline und Akkordeon präsentieren – dabei wissen sie sowohl akustisch wie auch optisch und durch die Tatsache zu überzeugen, dass ihre im vergangenen Jahrhundert liegende musikalische Basis ganz perfekt in die Neuzeit passt. Beeinflusst vom Western-Swing der 1930er Jahre, von Country, Hokum-Blues, Ragtime und Gypsy-Jazz, teils auch von Rockabilly, Gospel und Calypso, läßt die Band den Geist von BOB WILLS, DJANGO REINHARDT und CAB CALLOWAY mit Shuffle und Boogie sowie authentischem Charme aufleben. Die Songs stammen dabei hauptsächlich aus der Feder ihres Frontmanns, der als „Vollzeit-Dandy-Cowboy“ bezeichnet wird; seine Texte sind geprägt von englischem Humor sowie altmodischen Floskeln und erzählen gerne Geschichten von schrägen Vögeln, die den Irrsinn lieben. Bereits ihr im Jahre 2012 erschienenes Debüt (dem inzwischen zwei weitere Alben folgten) wurde in ihrer Heimat als kleine Sensation gehandelt – und alle diejenigen, die POKEY LAFARGE und C.W. STONEKING goutieren, werden sich diesem Urteil sicherlich anschließen!