Robert Alan vs. Christine Schütze

Wieder hat sich eine Fachjury auf den Weg gemacht die Stars von Morgen zu entdecken. 14 professionelle und talentierte Kabarettisten, Comedians und Poetry-Slammer sind nominiert, um einen der relevantesten Kleinkunstpreise der Republik spielen: Auch in der 8. Saison der Deutschen Kabarettmeisterschaft werden sie die Menschen bundesweit zum Lachen und Mitfiebern bringen. Das bedeutet eine weitere Runde Spannung und Unterhaltung vom Feinsten. Wer am Ende Deutscher Meister wird, das entscheidet wie immer die wohl beste Jury der Welt – Das Publikum! An jedem der 7 Spielabende im Renitenztheater Stuttgart werden zwei preisgekrönte Künstler präsentiert, die je 45 Minuten lang das Beste aus ihren aktuellen Programmen darbieten und um die Gunst der Zuschauer werben. Am Ende jeder Vorstellung entscheiden Sie live welcher Künstler auf der Tabelle weiter nach oben klettern soll.

Robert Alan: Robert Alan wollte früher Rapper werden. Diese wurden aber Mitte der 90er Jahre mit großer Beliebtheit erschossen, sodass er beschloss, ungefährlichere Musik zu machen. Seitdem sitzt er als Swinger-Songrider am Klavier – frei nach dem Motto „Don´t shoot me, I´m only the Piano player!” In seinem ersten Soloprogramm "Die Robert Alan Show" erzählt der DDR-Flüchtling von seinem Werdegang vom harten Rapper zum härteren Humoristen, singt Lovesongs und tanzt wie ein junges Rehkitz. In der Schule hieß es immer "Robert du bist nicht faul, sondern dumm." Trotzdem darf er heute auf Kabarett Veranstaltungen spielen und hat sogar den einen oder anderen Kabarettpreis gewonnen. Darunter das renommierte "Passauer Scharfrichterbeil 2015".

Christine Schütze: Was ist eigentlich deutsch? Wie geht Altern in Würde? Was ist mit der „Generation „Maybe“ los? Wie wird ein Loser in Minutenschnelle zum High Performer? Und wie rettet man dann noch die Liebe? Auf solche Fragen findet das Klavierkabarettprogramm "Schützenhilfe!" Antworten mit Hirn und Temperament. Gern auch in selbstgeschaffenen musikalischen Neuformen wie dem „Info-Tango“.

Die Presse schrieb: "Die freche Blonde im kleinen Schwarzen: humorvoll, nachdenklich und auch bitterböse. Mit dieser Kombination hatte Christine Schütze das Publikum von der ersten Sekunde auf ihrer Seite." (Schleswig-Holsteinische Landeszeitung)