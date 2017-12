× Erweitern Robert Betz

Wann reichts Dir endlich? Der Weg aus Ärger und Konflikten zu Frieden und Zufriedenheit Wie friedlich oder unfriedlich sieht es in Ihrem Leben und vor allem Iin Ihnen aus? Mit wie vielen Menschen Ihrer Umgebung genießen Sie ungetrübte Freundschaft und ein herzliches Miteinander?

Unendlich viele Menschen regen sich täglich über andere auf, ob Menschen in ihrer Familie, am Arbeitsplatz oder im Verkehr. Fast scheint es, als würden sie jeden Morgen beten: "Oh Herr, schicke uns unseren täglichen Ärger". Ja, sie drücken unsere Gefühlsknöpfe, unsere ungeliebten "Arsch-Engel", wie sie im neuesten Bestseller von Robert Betz "Jetzt reichts mir aber!" genannt werden. "Arsch-Engel" deswegen, weil unser Kopf denkt "so ein Arsch", obwohl diese Menschen unbewusst Engel für uns sind, durch die wir etwas Wichtiges über uns selbst lernen und wachsen können. Wir fühlen uns oft hilflos ihrem Verhalten ausgesetzt, was wiederum Ärger, Wut oder sogar Hass in uns hervorruft. Wir wünschen uns ein friedliches Leben, wissen aber oft nicht einmal, wie wir unseren Kindern beibringen sollen, friedlich miteinander umzugehen.Dieser Vortrag greift eine Vielzahl von typischen, täglichen Konflikten und Auseinandersetzungen auf, in denen sich die meisten wiedererkennen werden. Er zeigt die wahren Ursachen und Hintergründe sowie ebenso die konkreten Wege zur Lösung und zum Frieden auf.