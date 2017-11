Robert Giegling (*1983) erhielt von Kindheit an klassischen Klavier- und Trompetenunterricht. Von 2003-2008 studierte er an der Musikhochschule Mannheim Schulmusik, ab 2004 auch den Diplomstudiengang Jazztrompete, den er 2008 mit Bestnote abschloss. 2005 gewann er mit dem „Mannheim Jazz Orchestra“ den ersten Preis des Wettbewerbs der deutschen Musikhochschulen in der Wertung Bigband. Er spielte im LandesJugendJazzOrchester Baden-Württemberg und im Bujazzo unter der Leitung von Peter Herbolzheimer. Giegling ist zweifacher Bundespreisträger bei „Jugend musiziert“. Über sein Debutalbum „Tafelrunde“ schrieb Randy Brecker: “Diese CD klingt sehr gut ….das ist die Art Musik, die mir am meisten gefällt – mach so großartig weiter!“

Robert Giegling- tp

Peter Röhm p

Werner Acker guit

Axel Kühn b

Marcel Gustke dr