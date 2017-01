The Prime Ministers of Soul RPM (revolutions per minute) ist die musikalische Maßeinheit der Band "Robert Prime & The Ministers". Instrumentale Soul, Funk, R&B Musik im Sound der 60er und 70er Jahre mit Gitarre, Orgel, Drums & Bass. Mindestens 45 rpm's bei jedem Konzert: entspannt, tanzbar, sophisticated. Der Gitarrist Rüdiger "Prime" Nass und der Bassist Eberhard "Minister" Schröder formierten die Band 2014 als musikalische Selbsthilfe-Gruppe: Jahrelange Abhängigkeit von schwarzer Soul, Jazz & R'n'B Musik; exzessiver Konsum von Meters, Booker T. & MG's, Motown und Al Green Platten; manisch-expressives Musikmachen mittels Wah-Wah oder Moog-Pedalen mussten verarbeitet werden. Mitstreiter der Suchtbewältigung hierbei: Ull Möck an den Keyboards und Eckhard Stromer als Schlagzeuger; zwei der renommiertesten Session-Musiker der süddeutschen Szene. Die Ministers of Soul arbeiteten mit vielen wichtigen Namen der Musikszene, z.B. Laith AlDeen, Nils Gessinger, Max Herre, Max Mutzke, Cornell Dupree, Paquito D'Rivera u.v.a Und jetzt in eigener Sache: Soul, Funk., R&B; Covers & Originals Robert Prime & The Ministers The Prime Ministers Of Soul