Was wir in diesem Jahr bereits für Wetterstürme gehabt haben, könnte Robert Redweik wohl nur raten, da er seit Anfang des Jahres unzählige Stunden im Studio verbracht und seine ganz eigene Zeitzone gelebt hat.

Diese Reise ohne Zeit begann schon im Herbst 2016, als der finale Entschluss für ihn gefallen war, das kommende Album unter seiner selbst gewählten Struktur zu produzieren.Für ihn war sehr schnell klar, dass er bei der Produktion unabhängig agieren will, um seine Vorstellungen von dem, was er jetzt musikalisch und textlich machen möchte, umsetzen zu können.Natürlich ein gewagter Schritt, aber motiviert durch den Zuspruch auf den digitalen Medienkanälen (z. B. alleine 3 Mio. Streams auf Spotify) sowie bei seinen Clubkonzerten, gibt es für Robert nur diesen Weg. Aus der wertvollen kreativen Zusammenarbeit mit Peter Müssig sind 11 einzigartige Songs entstanden, jeder mit einem für sich ganz eigenen Charakter. Die musikalische Vielfalt ist das finale Ergebnis einer fruchtbaren Suche nach dem richtigen Sound. Robert spielt seine musikalische Bandbreite auf diesemAlbum in vollem Umfang konsequent aus und verpasst jedem Song ein modernes Gewand, das seinen zeitlosen Texten ausgezeichnet steht.Die thematische Vielfalt seiner Texte spiegelt das Leben, in allen Facetten und Farben. Von Tag bis Nacht. Wie eine Stadt die nie schläft. Der Gedanke an „Las Vegas“ bildet hier den inhaltlichen Botschafter für das Album. Ein Ort an dem Glück und Leid, Gewinn und Niederlage, Liebe und Trennung im permanenten Wechsel das Leben bestimmen, bildet den roten Faden für die einzelnen Songs. Aus diesem Ansatz heraus ist der Titel des Albums entstanden: „DEIN VEGAS“. Jeder von uns ist diesem Spiel des Lebens ausgesetzt und muss sich dieser Herausforderung stellen. Im Guten und im Schlechten. Robert Redweik versteht es perfekt, alle diese Momente, Gefühle und Kräfte in seinen Songs so zu verpacken, dass am Ende doch das Positive bleibt.Er blickt kritisch, aber hoffnungsvoll hinter die Fassaden des Lebens, nicht belehrend, sondern motivierend. Insbesondere die erste Auskopplung „TEMPO RAUS“ steht dafür Pate. Es handelt davon, dem hektischen Alltag die Stirn zu bieten und sich wieder auf das zu besinnen, was uns alle miteinander verbinden sollte. Die Zeit mit sich, die Zeit füreinander, die Liebe zu dem was uns umgibt. Sich selbst im Fokus halten, aber sich dabei nicht immer so wichtig zu nehmen. Warum sich ständig aufbegehren für das, was am Ende nur die Energie des Lebens unnötig verbraucht?