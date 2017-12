Roberto Legnani spielt Klassische Musikstücke

Roberto Legnani ist auf großer Deutschland-Tournee und am 28. Januar zu Gast im Hällisch-fränkischen Museum.

Er präsentiert virtuose und brillante klassische Kompositionen, darunter Bekanntes wie z. B. Recuerdos de la Alhambraâ von Francisco TÃrrega, aber auch von Legnani wieder entdeckte Meisterwerke, sowie seine großartigen Eigenschöpfungen, u. a. Moods from the Song of King David.

Unter den musikalischen Highlights sind La Catedralâ von AgustÃn Barrios, eine der grandiosen, Le Rossiniane aus Opus 119 von Mauro Giuliani sowie meisterhafte und formvollendete Kompositionen aus Deutschland, Irland, Italien und Spanien. Mit Milongas und Valses Porteaos zaubert er die Heiterkeit und Melancholie Lateinamerikas auf das Podium. Das Programm bietet Musik voller Nostalgie, ein vortreffliches Stück Kulturgeschichte.Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Museum und an der Konzertkasse ab 10.30 Uhr. Weitere Informationen und Ticketreservierung: http://www.tourneebuero-cunningham.com und Tel. 07852 - 93 30 34.