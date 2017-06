Rock am Block "Open Air"

Rock am Block geht in die nächste Runde. Das LINE UP für beide Tage sieht wie folgt aus:

Freitag, 28.7.2017:

OUTDOOR 19:15-19:45 -> Fall Inside

20:10-20:50 -> Mortal Flesh

21:15-22:00 -> The Danger Dudes

INDOOR 23:00-00:00-> Siebenschlaefer

Samstag, 29.7.2017:

OUTDOOR 18:00-18:30 -> Goatlicker

19:00-19:45 -> Such a small hand

20:10-20:50 -> Bad Mojo

21:15-22:00 -> Bipole

INDOOR 23:00-00:00 -> Steel Wanker

Danach Aftershowparty mit DJ PHANTOM !!!